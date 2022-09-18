台東強震2.1萬戶停電 台水設置臨時供水站

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台東地區下午發生芮氏規模6.8地震，造成全台2萬1478戶一度停電，經台電搶修，目前剩餘停電戶數為1017戶，包括花蓮縣624戶、台東縣393戶；花蓮富里鄉、玉里鎮約有3504戶仍破管停水，台水已設置臨時供水站。

根據中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強，後續持續發生多起餘震。

經台電統計，地震造成全台2萬1478戶一度停電，其中以靠近震央的台東縣、花蓮縣停電戶數最多，合計逾1萬6000戶，經過搶修，多數已復電，目前剩餘停電戶數為1017戶，包括花蓮縣624戶、台東縣393戶。

台電表示，地震後核三廠1、2號機、核二廠2號機皆正常運轉，雖地震造成東部兩條161kV線路跳脫，但不影響供電，全台電力系統正常運轉。

台電指出，花東部分地區因道路崩塌，須待道路搶通才能進場搶修，預計可於明天完成復電作業。

地震造成花蓮地區供水管線破管，台水表示，花蓮富里鄉明里淨水場100mmDIP破管，派員搶修中，影響供水戶數150戶；東里淨水場45HP揚水管斷裂，影響停水戶數670戶。

另外，花蓮玉里鎮共2119戶停水，其中，樂合淨水場停水的416戶預估將於兩小時內漸漸恢復供水；松浦淨水場的316戶恢復中，仍待水壓緩步上升。

台水也設置臨時供水站，目前花蓮給水廠6桶及鳳林所2桶已在路上，玉里所3桶則已設立完成。（編輯：蘇志宗）1110918