羈押半年交保 戴寧：支持者的相信是支撐力量

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案，遭羈押逾半年，嘉義地院今天以80萬元交保；戴寧表示，支持者的相信一直是支撐下去的力量，未來會努力彌補這段時間的不足。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院上午進行審理程序，再次傳喚戴寧的服務處主任溫姓婦人釐清案情，由檢辯雙方交互詰問。

由於上午是詰問再次聲請的證人，戴寧律師認為因已無勾串證人之虞，於9月5日開庭時，向法官聲請交保；上午交互詰問結束後，法官當庭評議後，裁定戴寧以新台幣80萬元交保，並限制住居及出境、出海，以及除了親人外，禁止與案件相關證人接觸。

戴寧因詐領助理費案自3月13日遭羈押禁見，至今已逾半年，戴寧聽到可以交保，當庭喜極而泣。

戴寧遭羈押期間，其母親賴惠勉代替登記參選嘉義市東區市議員。

戴寧辦理交保後，於中午步出地院，接受媒體聯訪時表示，這段期間，感謝所有支持的朋友，市議員選舉會繼續加油，未來會對外說明未來規劃及想法。

媒體詢問是否覺得很冤枉，戴寧說，未來會找時間對外說明，這一段路走來很不容易，從中體會及學習到很多東西，發現未來有很多想要做的事情。

戴寧指出，這一段時間在裡面蹲點，思考很多嘉義市及廣大弱勢民眾的需求，從中發現很多問題，會一一向市民報告。

戴寧說，支持者的加油及相信，一直是自己支撐下去的最大力量，現在又回到市議員工作崗位，未來會努力彌補這段時間的不足。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：陳仁華）1110919