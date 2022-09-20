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高市前金區晚間1121戶停電 經搶修已全數復電

2022/9/20 23:32
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市前金區光復二、三街及長生街、成功一路一帶，今天晚上共1121戶停電，台電表示，因配電設備故障造成，經搶修後已於晚間10時46分全數復電。

台電高雄區處表示，今天晚間9時52分，因配電設備故障，造成高雄市前金區光復二、三街及長生街、成功一路等範圍，共1121戶停電，經搶修後，晚間10時46分全部復電。

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台電9月以來在高雄已發生至少5起停電事故。8日深夜因樹木觸碰致電桿上設備破裂，造成鼓山區九如四路、內惟路、日昌路一帶共3304戶停電。11日岡山樂購廣場短暫停電，台電指是因不同供電回路的線路發生短暫事故所致。

13日晚間因路燈變壓器熔絲熔斷，造成高雄市前鎮區英明路、和平一路、三多二路以南一帶約120盞路燈不亮。17日晚間因地下電纜故障斷路器開關跳脫，造成高雄市三民區建工路、昭良街、大昌二路一帶共7029戶停電。（編輯：陳正健）1110920

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