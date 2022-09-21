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板橋「單人房」旅館火警2人昏迷 疏散6層樓39人

2022/9/21 08:36
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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北21日電）新北市板橋區「單人房」旅館凌晨3時許發生火警，消防人員疏散6層樓共39人，另救出2名男子昏迷送醫。新北市政府消防局表示，起火處為4樓520房床墊，起火原因待查。

新北市府消防局今天凌晨獲報，板橋區明德街附近的「單人房」旅館凌晨約3時30分冒出黑煙，消防人員疏散房客後，再從火場救出3人，其中2名男子昏迷，緊急送板橋亞東醫院；另1名23歲女子意識清醒，預防性送衛福部台北醫院。火勢在4時16分完全熄滅。

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消防局表示，這間6層樓高的「單人房」旅舍5日剛通過消防檢查，大樓內火警廣播設備、室內消防栓等都可正常使用，服務人員也熟記日前消防演練，第一時間協助疏散房客，大大降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單給消防人員，幫忙清點、確認所有房客逃生。

新北市長侯友宜接獲通報後也親赴現場了解火災狀況，並請板橋區公所協助安置房客。（編輯：陳仁華）1110921

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