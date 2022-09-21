槍殺野放東卯山黑熊 南投檢方起訴3人

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）布農族田姓與馬姓祖孫今年5月6日看見陷阱抓到一隻台灣黑熊，擔心被發現，阿公當場指示馬男開槍射殺，馬男不敢，再打電話問叔叔，也被指示打死丟樹林。全案依野保法起訴。

去年曾於台中市東卯山果園誤中套索、傷癒野放後的台灣黑熊今年5月6日起失去衛星接收訊號，林務局人員在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到百公尺處發現黑熊遺體遭掩埋，事後確認黑熊遭槍殺，涉案田姓、馬姓男子自行到案，南投地方檢察署偵查終結並提起公訴。

南投地檢署今天發布新聞稿表示，田姓、馬姓祖孫在武界產業道路11.2公里處搭設狩獵工寮，並設置多個俗稱「山豬吊」的鋼製吊索陷阱，祖孫5月6日凌晨前往工寮，見到這隻戴著衛星頸圈的黑熊，右前肢誤中吊索陷阱，以坐姿背對，同時馬姓男子取出手機拍攝黑熊。

田男擔心使用陷阱抓到疑人為追蹤的黑熊行為被發現，立即制止孫子拍照，並將手中未經申請許可的自製獵槍交給孫子，要求開槍射殺，隨即離開去檢查其他陷阱，但馬男不敢開槍，便將黑熊照片及影片用LINE傳給馬姓叔叔觀看，並開啟視訊通話詢問處理方式。

馬姓叔叔接著以LINE傳送「打死，丟到樹林裡面」、「丟遠一點」等訊息，教唆射殺這隻台灣黑熊丟棄掩埋，田男返回看見孫子講電話，指示趕緊開槍射殺就地掩埋，因此，馬男開槍射擊2發鉛彈，分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，黑熊最後跌落下方乾枯河道，由於黑熊未立即死亡，田男接手補1槍，貫穿黑熊胸腔。

田姓與馬姓祖孫確認黑熊死亡後，基於毀損犯意而持鐮刀取下黑熊頸部屬農委會林務局持用、價值新台幣24萬5833元的衛星頸圈，接著將黑熊屍體搬至下方30公尺處挖洞掩埋，最後由馬男將衛星頸圈丟落懸崖。

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被告田男、馬男坦承部分犯行，但辯稱擔心遭黑熊攻擊才開槍射殺，主張緊急避難免責。不過檢察官鄭文正親自前往現場勘查，發現黑熊誤中陷阱後，所處位置在2公尺高岩壁且無法離開，田男、馬男也與黑熊相隔6公尺遠，且是背對，未發現人類接近、未有攻擊行為，因此，認定當時黑熊未對2人造成立即生命威脅。

南投地檢署表示，指揮保七總隊第六大隊、南投縣警察局仁愛分局、南投憲兵隊，偵辦3名被告涉嫌違反野生動物保育法、刑法毀損罪，經檢察官依法密集偵辦釐清案情、還原現場真相，偵查終結，認應提起公訴。（編輯：郭諭儒）1110921