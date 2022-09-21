南二監接風向警方叫囂推擠 檢方急發拘票逮人

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南第二監獄昨天下午發生20多人準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠，快打部隊趕到時，眾人已鳥獸散，南檢急發拘票抓人，今天逮捕1人到案。

這起接風假釋受刑人卻釀成警員遭叫囂事件，肇因於蔡姓男子昨天下午4時許前往台南市六甲區的台南第二監獄迎接林姓同窗獄友，蔡男等20多人準備在南二監門口放鞭炮慶祝時遭制止，派出所警員也趕到現場。

未料，派出所警員人單勢薄，不敵對方20多人，蔡男等人向警員叫囂推擠後，帶著鞭炮和林姓假釋受刑人離開，快打部隊隨後趕到卻撲了個空；但整起過程影片卻在網路上流傳。

台南地檢署得知後，立刻指示台南市警察局長方仰寧偵辦，市警局刑警大隊隨即組成專案小組，今年上午已逮捕在南二監門口鬧事的其中1人。

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台南市警局麻豆分局指出，警方昨天下午趕到南二監，發現門口馬路確實擺放眾多鞭炮，警方要求收起鞭炮勿燃放，現場眾人竟起鬨叫囂後離開，目前警方積極偵辦，追查主嫌蔡男等人。

台南地檢署也表示，已指示警方查明帶頭及在場滋事者身分後，蒐集相關資料報請南檢指揮偵辦，由檢察官以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將鬧事眾人拘提到案。（編輯：卞金峰）1110921