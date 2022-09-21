南二監接風嗆警推擠 14人到案偵訊中

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台南第二監獄20日下午發生20多人準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠，南檢急發拘票逮人，其中14人21日到案偵訊中。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月21日

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南第二監獄昨天下午發生20多人準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠，快打部隊趕到時，眾人鳥獸散，南檢急發拘票逮人，其中14人今天到案偵訊中。

這起接風假釋受刑人卻釀成警員遭叫囂事件，肇因於蔡姓男子昨天下午4時許前往台南市六甲區的台南第二監獄迎接林姓同窗獄友，蔡男等20多人準備在南二監門口放鞭炮慶祝時遭制止，派出所警員也趕到現場。

未料，派出所警員人單勢薄，不敵對方20多人，蔡男等人向警員叫囂推擠後，帶著鞭炮和林姓假釋受刑人離開，快打部隊隨後趕到卻撲了個空；但整起過程影片卻在網路上流傳。

台南地檢署得知後，立刻指示台南市警察局長方仰寧偵辦，市警局刑警大隊隨即組成專案小組；檢察官也以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將鬧事眾人拘提到案。

台南市警局麻豆分局警員今天告訴中央社記者，檢察官開立7張拘票，由警方分別拘提及通知涉案人等共14人到案，其中主嫌蔡男主動到麻豆分局投案。

另外，警方認為林姓假釋受刑人只是被接風的對象，無辜受累，但警方仍將他帶回列為證人偵訊，後續如何處理，由南檢決定。（編輯：謝雅竹）1110921