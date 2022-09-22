萊劑爭議興訟 中巿為食安自治槓政院案二審發回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北22日電）萊劑爭議，行政院函告中市食安自治條例部分條文無效，中巿不服興訟，一審北高行裁定駁回，中巿提抗告。二審認定一審沒去審查中巿是否當事人適格，廢棄原裁定發回北高行更裁。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美豬（萊豬）去年元旦起開放進口，行政院於民國109年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。

行政院於109年12月31日發函向台中市政府說明，「台中市食品安全衛生管理自治條例」部分條文牴觸「食品安全衛生管理法」、「動物用藥殘留標準」相關規定，應屬無效。

台中巿政府不服提起行政訴訟。一審台北高等行政法院認定行政院函告的性質，並不是行政處分，裁定駁回。台中巿政府不服，提起抗告，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院日前認定，直轄市自治條例遭行政院函告無效，直轄市認為行政院的無效函告侵害其公法人自治權的立法權，就此部分因涉及處分適法性的公法爭議，直轄市議會自得代表直轄市而以當事人身分，依行政訴訟法規定，提起撤銷訴訟以資救濟。

最高行政法院表示，台中巿政府是自治團體的行政機關，非自治團體的立法機關，並沒有因自治條例經行政院函告無效而受有直接侵害，因此台中巿政府就此函告提起行政訴訟，屬於當事人不適格。

最高行政法院表示，一審北高行並沒有查明台中巿政府是否為適格的當事人，僅以法規審查權限而認定函告非行政處分，將案件駁回，即屬違法，因此將原裁定廢棄，發回北高行更為適法裁判。

另外，台北市議會、台南市議會、台中市議會、嘉義市議會、桃園市議會之前認為行政院於109年12月31日宣布萊劑一事，有違憲之虞，聲請釋憲。

憲法法庭5月13日做成111年憲判字第6號判決，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，行政院就地方議會所通過的自治條例無效或不予核定，均合憲。（編輯：李亨山）1110922