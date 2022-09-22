進口鋼碗藏43公斤愷他命 警逮簽收貨主

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23歲孫姓男子申報進口不鏽鋼碗，經警方會同海關檢查發現碗底異常，切割後在995個鋼碗夾層內發現夾藏43公斤毒品愷他命。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月22日

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）23歲孫姓男子申報進口1183個不銹鋼碗，經警方會同海關檢查發現碗底異常，切割後發現其中995個夾藏43公斤毒品愷他命，警方待孫男簽收時逮捕送辦，檢察官於7月起訴孫男。

保安警察第3總隊第1大隊今天表示，警方接獲情資有犯罪集團企圖走私毒品入境，經過濾分析後，鎖定孫男自義大利進口不鏽鋼碗涉嫌重大，4月22日在桃園國際機場空運進口一般倉，會同海關查驗人員以X光機掃描檢查，發現碗底異常。

辦案人員逐一切開碗底，發現保溫層內有夾藏白色粉末，檢驗後確認為毒品愷他命，總計1183個鋼碗中有995個夾藏愷他命，共查獲995包愷他命，毛重合計43.006公斤。

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據指出，警方先按兵不動，待這批毒品4月26日送至新北市三峽區工業區內透天厝，孫男出面簽收時上前逮捕，孫男起初否認走私毒品，辯稱僅負責收貨，經檢警偵訊後才坦承是貨主，供稱這批毒品是與中國大陸「伴哥」透過LINE接洽，毒品運抵台灣後，需等「伴哥」指示再交給其他人。

警方粗估這批毒品市值約新台幣1億元，詢後依毒品危害防制條例，將孫男移送新北地檢署偵辦，孫男已在7月遭檢察官起訴，檢警正循線追查是否有共犯涉案並持續向上溯源。（編輯：方沛清）1110922