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南二監接風嗆警推擠 檢方聲押4人均獲交保

2022/9/22 19:39（9/22 19:46 更新）
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台南第二監獄20日下午多人準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月21日
台南第二監獄20日下午多人準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月21日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）蔡男等多人20日在台南第二監獄外準備放鞭炮迎接假釋受刑人遭制止後，向人單勢薄的警員叫囂推擠，警方逮15人送辦，南檢訊後聲押4人，台南地院今天裁定各以2萬元至6萬元交保。

蔡姓主嫌20日帶著近20人在台南第二監獄門口向南二監管理員及警員叫囂推擠，涉嫌妨害公務，警方拘提8人及通知7人到案說明後送辦。

台南地檢署訊後認定蔡姓主嫌、蔡男、張男及曾男等4人分別涉及妨害秩序、侮辱公務員等犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向台南地方法院聲請羈押，另2人交保，2人限制住居，其他人飭回。

台南地院今天下午裁定，蔡姓主嫌以6萬元交保，蔡男2萬元交保，張男及曾男各以3萬元交保；被告4人不得和本案其餘共犯、被害人直接或間接通話、通信、聯繫等聯絡、接觸。

這起接風假釋受刑人卻釀成警員遭叫囂事件，肇因於蔡男20日下午4時許前往台南市六甲區的台南第二監獄迎接林姓同窗獄友，蔡姓主嫌等人準備在南二監門口放鞭炮慶祝時遭制止，派出所警員也趕到現場。

未料，派出所警員人單勢薄，蔡姓主嫌等人向警員叫囂推擠後，帶著鞭炮和林姓假釋受刑人離開，快打部隊隨後趕到卻撲了個空；但整起過程影片卻在網路上流傳。

台南地檢署立刻指示台南市警察局長方仰寧偵辦，市警局刑警大隊隨即組成專案小組；檢察官也以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票，將鬧事眾人拘提到案，蔡姓主嫌主動到麻豆分局投案。（編輯：謝雅竹）1110922

方仰寧
南二監接風嗆警推擠 主嫌等4人遭聲押 南二監接風嗆警推擠 14人到案偵訊中
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