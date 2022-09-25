鎮瀾宮金媽祖純金爭議逾追訴期 顏清標：經得起考驗

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市大甲區鎮瀾宮多年前將信徒還願的金牌打造成1尊金媽祖，有民眾檢舉非純金；台中地檢署近日偵查終結，因已逾追訴期不起訴，鎮瀾宮董事長顏清標保證經得起考驗。

依據台中地檢署偵查內容指出，鎮瀾宮多年前將歷年來信徒所捐贈的金牌金器等270公斤黃金，委託廠商打造金媽祖1尊，對外宣稱斥資新台幣1.2億元打造。

民眾去年檢舉，此神像並非純金製作，而且使用的黃金也未達270公斤，因剩餘黃金不知去向，鎮瀾宮也僅支付廠商2000多萬元，認定鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺取財、侵佔及背信等罪嫌。

檢警調查，鎮瀾宮委託柯建華打造金媽祖，並找來模具協力廠商施景文等協助，經傳喚證人蔡達雄、柯建華、施景文及鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等；施景文證實金媽祖內為實心銅製，是由他委託莊姓友人製作，再由柯建華使用鎮瀾宮提供信徒捐贈約270公斤的金牌等黃金，熔鑄而成金媽祖的金身。

柯建華稱，他承作金媽祖所獲報酬僅300多萬元，非檢舉人所稱2000多萬元。因金媽祖製作日期不確定，但媒體報導，金媽祖在民國94年元宵節首次對外展覽，檢警推估製作完工時間應在民國91至94年間，查證鎮瀾宮那幾年支出總額，無法證明金媽祖是在哪個科目下支出費用。

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鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關紀錄或契約，無法對被告有不利認定，因詐欺取財罪、侵占罪及背信罪，刑法為5年以下，追訴期為10年，民眾檢舉已超過追訴時效，不得再追訴。

顏清標今天接受媒體電訪表示，這是有心人惡意檢舉，金媽祖以270多公斤的黃金打造，因信眾捐贈的金牌不足，廟方還斥資3000多萬購買黃金，他強調，金媽祖是純金打造，經得起考驗，難道神明前還能做假嗎？（編輯：陳仁華）1110925