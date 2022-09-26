更多編輯台推薦新聞：
肯亞名將基普柯吉柏林馬拉松奪冠 2小時1分9秒再破世界紀錄
運動

肯亞名將基普柯吉柏林馬拉松奪冠 2小時1分9秒再破世界紀錄

世界體操挑戰賽 唐嘉鴻突破心魔奪下地板銀牌
運動

世界體操挑戰賽 唐嘉鴻突破心魔奪下地板銀牌

學者聯手打造聲景地圖 揪出北市大安中山區夜間為噪音熱點
生活

學者聯手打造聲景地圖 揪出北市大安中山區夜間為噪音熱點

中情局內部博物館揭秘 一窺冷戰情蒐工具、蓋達首腦住處模型
國際

中情局內部博物館揭秘 一窺冷戰情蒐工具、蓋達首腦住處模型

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

鎮瀾宮金媽祖實心銅是否清查財務 盧秀燕：尊重司法

2022/9/26 11:14（9/26 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大甲鎮瀾宮的金媽祖非純金打造，金身內包裹實心銅，民眾檢舉但因逾司法追訴期，不起訴。市長盧秀燕（前）26日在台中市議會表示，尊重司法偵結。中央社記者趙麗妍攝 111年9月26日
大甲鎮瀾宮的金媽祖非純金打造，金身內包裹實心銅，民眾檢舉但因逾司法追訴期，不起訴。市長盧秀燕（前）26日在台中市議會表示，尊重司法偵結。中央社記者趙麗妍攝 111年9月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）大甲鎮瀾宮的金媽祖非純金打造，金身內包裹實心銅，民眾檢舉但因逾司法追訴期，不起訴。台中市議員陳淑華要求市府清查宮廟財務問題，市長盧秀燕表示，尊重司法偵結。

鎮瀾宮多年前將信徒還願約270公斤的金牌打造成1尊金媽祖，去年有民眾檢舉非純金，認定鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺取財、侵佔及背信等罪嫌。台中地檢署近日偵查終結，金媽祖的金身內為實心銅製，因已逾追訴期不起訴，顏清標保證經得起考驗。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員陳淑華、楊典忠、蕭隆澤質詢指出，社會觀感不佳，市府行政主管機關應清查鎮瀾宮財務問題，不能遇到特定對象就閃躲轉彎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民政局長吳世瑋表示，台中市的財團法人宮廟、教堂有180多間，財團法人法是民國108年8月通過實施，市府要依法監督，無法查民國94年以前的案件，有法源規定才能監督，市府態度一致，其他宮廟也一樣；尤其宮廟自治，台中有上千間宮廟，真要市府查，恐怕也查不了。

陳淑華追問市長態度，盧秀燕答覆，國內偵辦最高偵辦系統就是司法，司法已經偵結，市府尊重司法偵辦結果。盧秀燕強調，司法偵查偵辦，比市府行政權還要大，司法已經偵結，當然尊重偵結結果。（編輯：陳仁華）1110926

大甲鎮瀾宮的金媽祖非純金打造，檢警追查發現金身為實心銅製，民政局長吳世瑋（前）26日在台中市議會表示，財團法人法民國108年通過，市府依法監督，無法查民國94年以前的案件，有法源規定才能監督。中央社記者趙麗妍攝 111年9月26日
大甲鎮瀾宮的金媽祖非純金打造，檢警追查發現金身為實心銅製，民政局長吳世瑋（前）26日在台中市議會表示，財團法人法民國108年通過，市府依法監督，無法查民國94年以前的案件，有法源規定才能監督。中央社記者趙麗妍攝 111年9月26日
盧秀燕
中市備役役男演訓 蓄積戰時支援災防動員能量 公有電子看板登盧秀燕廣告 中市府清查下架
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族