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疑似尹衍樑女兒肩包遭竊 保全公司判連帶賠30萬

2022/9/26 15:52
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（中央社記者林長順台北26日電）尹姓女子今年2月間將裝有逾百萬現金的黑色肩包放在住所外，疑遭許姓保全偷竊，許男在審理期間死亡。尹女提告求償，台北地院判決保全公司及許男遺產管理人連帶賠償30萬元。

媒體報導尹女為潤泰集團總裁尹衍樑女兒，不過，檢審無法證實。

根據檢方起訴書，許姓保全去年2月10日上午8時29分許，在台北市松山區八德路4段尹女住所外，徒手竊取尹女置於住所外鞋櫃上的Prada黑色肩包得手。肩包內包含現金新台幣120萬元、皮夾、手機等物共25件。

台北地檢署依竊盜罪起訴許男，但許男於去年10月19日因病死亡。台北地方法院依刑事訴訟法第303條第5款規定，判決公訴不受理。

尹女另對許男及所屬保全公司提起民事訴訟，主張財產上損失131萬餘元及非財產上損失30萬元，合計161萬餘元。

許男過世後，所有繼承人均拋棄繼承，北院裁定由郭姓律師為遺產管理人，承受本件訴訟。

台北地方法院審理後，雖然認定許姓保全竊取尹女的黑色肩包，但依證據僅能認定肩包內有27萬元現金，肩包及手機殘值約3萬餘元，判決許男遺產管理人及保全公司應賠償尹女30萬餘元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110926

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