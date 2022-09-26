新竹大享容器廠擴建 居民求停止執行獲更審裁准

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（中央社記者劉世怡台北26日電）新竹大享容器公司工廠擴建案獲新竹縣政府環評審查通過，但當地居民認為有污染疑慮，向法院聲請停止執行，一審裁准遭廢棄。法院更一審今天裁准，本訴確定判決前停止執行。

判決指出，大享容器公司擬定擴展計畫而提出環境影響說明書供審查，經新竹縣政府環境影響評估審查委員會民國109年7月20日決議審查通過（8票同意通過，4票補正再審），以及在110年1月18日公告環說書的審查結論（原處分）。

本件開發行為當地居民認為有污染疑慮，為免施工造成難於回復損害，以及維護身體健康權益，提起行政訴訟以及聲請停止執行。

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一審台北高等行政法院裁准後，二審最高行政法院今年3月底認定原裁定沒有查明本件是否確實有合於原處分執行，將發生難於回復的損害，且有急迫情事的要件，將原裁定廢棄，發回台北高等行政法院更裁。

台北高等行政法院更一審今天認定，當地居民等人主張的各項權益屬於基本人權，且居住環境安全等一旦受損，環評法所保障其不因開發行為而遭受顯著不利影響的權益，恐怕難於回復，原處分經停止執行後，難認對公益有重大影響，因此裁定准許停止執行。可抗告。（編輯：李亨山）1110926