司法院：監察院糾正權對象僅限行政院及其各部會

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（中央社記者林長順台北26日電）司法院今天指出，監察院憲法職權中的「糾正權」或依此而生的「通案調查權」，依憲法第95條、第96條、第97條第1項規定，對象為行政院及其各部會，並不包含司法院及所屬機關。

菱傳媒報導，刑事補償法訂定60餘年，國家已賠付數億元給冤獄受害者，條文中雖明訂政府可向失職公務員求償，但近20年來國庫卻僅拿回165萬元，監察院為此進行專案報告調查，但近來向司法院等機關調閱卷證時，頻吃閉門羹，監委怒控司法院舉止已達「不當干預」監院調查權程度。

司法院晚間發布新聞稿指出，司法院與監察院同屬憲政機關，司法院向來尊重監察院關於憲法職權的行使，於監察院依監察法第26條規定，適度表明特定公務人員涉有違法或失職嫌疑事項，本於「糾舉權」或「彈劾權」而生的「個案調查權」，請求司法院或所屬法院提供相關個案資料時，司法院一向均予尊重辦理、配合提供相關資料。

司法院表示，監察院憲法職權中的「糾正權」或依此而生的「通案調查權」，依憲法第95條、第96條、第97條第1項規定，對象為行政院及其各部會，並不包含司法院及所屬機關；大法官也認為，監察院行使的調查權，如與其得依憲法行使之彈劾、糾舉或審計等目的性權力無關，或逾越其範圍，應無從發動。

司法院強調，依據憲法及大法官會議決議關於權力分立等要旨，監察院的調查權，當以其得依憲法行使的彈劾、糾舉或審計等權力為前提，才能對司法院及所屬機關發動。

至於刑事補償部分，司法院指出，法院裁准刑事補償，不代表公務員有故意過失，「刑事補償」與「求償」的發動條件並不相同，不能等同視之。（編輯：李錫璋）1110926