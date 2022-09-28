眼淚喚回少年走正途 法務部表揚矯正學校4教師

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（中央社記者劉世怡台北28日電）法務部今天表揚4名少年矯正學校優良教師，獲獎的鄭麗文說，之前輔導一名學生「怪獸」時，因怪獸常打架惹事而讓她失望落淚，怪獸見狀承諾不再鬧事，畢業後確實也沒再犯罪。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，部長蔡清祥利用教師節的今天，特別表揚少年矯正學校的優良教師，共計4名教師獲頒獎狀，蔡清祥除恭喜得獎教師外，同時對於以教育為終身志業的全體少年矯正學校師長，致上誠摯敬意與感謝。

其中獲獎的鄭麗文也是今年教育部師鐸獎得主，她是矯正學校首批「開路先峰」，除參與矯正學校變革與成長外，更協助犯罪少年順利回歸社會，以愛心耐心改變了許多學生的命運。

鄭麗文表示，之前曾輔導過的一名學生「怪獸」，成長過程由他的祖母獨自扶養，他在未成年時犯下傷害罪進入明陽中學執刑，在校內經常打架鬧事，直到有一次，又因為打架被送到違規房，她前往輔導，落下擔心與失望的眼淚，怪獸見狀才承諾「老師我答應你啦，我不會再打架了。」

鄭麗文說，怪獸後來找到彈吉他的興趣，學習控制自己的脾氣，與老師們建立好的信任關係。怪獸在明陽服刑3年，出校已近20年，沒有再犯罪，每次他開著大卡車來明陽中學看鄭麗文時，會以台語口音說：「阿母，妳最近好嗎？我來看妳！」

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另名獲獎人勵志中學校長林家如，致力於提供學生安全又幸福的友善校園環境，同時期勉孩子們無論生命歷程曾經如何墜落，人生都是有希望的。

敦品中學王靖和與誠正中學江仲敏分別為該二校訓育組長，彼此協力互助、社會資源共享，推動「逆風計畫：藝術與矯正教育結合方案」，讓孩子們在雲門舞蹈教室老師帶領下，開心舞出精采人生；「安心騎士計畫：學生考駕照」則與監理站下鄉考照服務結合，透過完整的道路安全法治教育課程及考照測驗，讓學生們能取得機車駕駛執照，並成為一個守法、安全、放心的騎士。（編輯：張銘坤）1110928