當選後招待旅遊 彰化某村長參選人母涉幫兒買票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）彰化縣一名賴姓村長參選人的母親為使兒子順利當選村長，涉嫌以許諾「當選後招待旅遊」不正利益行求投票支持，違反公職人員選舉罷免法，經檢察官複訊諭知新台幣1萬元交保。

彰化地檢署日前查獲全國首件現金賄選案，檢察總長邢泰釗今天到彰檢嘉勉查賄辛勞的檢察官，致贈水果並補助選舉查察業務費20萬元，支援地檢署持續推展查賄業務，彰檢今天持續出擊，再查獲一名賴姓村長參選人的母親涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

彰化地方檢察署晚間發布新聞稿表示，檢察官陳顗安指揮法務部調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局員林分局、移民署彰化縣專勤隊偵辦賄選案，經相關選民指證，通知賴姓村長參選人的母親到案說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化地檢署表示，經檢察官複訊，認為賴母為使兒子順利當選，涉嫌以許諾「當選後招待旅遊」的不正利益行求選民，違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以1萬元交保。

彰化地檢署檢察長洪家原透過新聞稿指出，買票賄選不以現金或禮品為限，舉凡對選民行求、期約或交付不正利益，要求選民就投票權為一定之行使者，都是買票賄選，必將查辦到底；公平選舉才能選賢與能，呼籲所有競選團隊正當參選，切勿以身試法。（編輯：謝雅竹）1110928