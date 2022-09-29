選舉期間 詐騙集團假冒金門3鄉鎮長名義借錢

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）選舉期間，金門縣金城、金湖和烈嶼鄉鎮長紛遭詐騙集團冒用名義，以通訊軟體向村長傳訊借錢；金門縣警察局今天再次提醒民眾不要上當，並呼籲利用165專線查證。

金門縣警察局長今天發布新聞稿表示，有人利用烈嶼鄉長洪若珊的名字和照片設立假帳號，傳訊息給村長說，「現在與縣長在談事情，有筆款項急需要匯」，要求對方先幫忙處理；警方指出，幸好對方覺得不對勁，先打電話確認，才讓鄉長發現有人用自己的名義在騙錢。

洪若珊同時在臉書（Facebook）發文提醒有人假冒她的名義、照片以LINE傳訊借款騙錢，呼籲鄉親提高警覺勿上當。

另外，金城鎮及金湖鎮兩鎮長也收到反映頭像、名字遭盜用，向轄內里長借錢的情形。金城鎮長李誠智表示，名字及照片遭冒用借款部分，已向警方完成報案程序，並在臉書公開聲明說，他不會用LINE或其他簡訊要求幫忙匯款，呼籲鄉親多求證，避免受騙。

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縣警局表示，這類「假親友借款」是常見的詐欺手法，正值選舉期間，詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序；縣警局近日在金寧鄉石蚵小麥文化季活動中設攤，進行「反詐騙－識詐」宣導，針對各類型詐騙手法、話術，如「簡訊連結詐騙」等，提供民眾防詐應對之道；並再次呼籲鄉親切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方同時提醒公眾人物，發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，更可透過LINE官方管道檢舉，保護自己也保護民眾。（編輯：陳仁華）1110929