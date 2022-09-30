遊說女子不究責艦長非禮遭汰除 輔導長提訟敗訴

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（中央社記者林長順台北30日電）海軍某軍艦艦長涉性騷擾及性侵女軍官未遂，時任輔導長的陳姓男子被控遊說被害女軍官放棄究責，被海軍記2大過並核定不適服現役退伍。陳男提行政訴訟。最高行判陳男敗訴確定。

判決指出，海軍某軍艦艦長於民國108年5月間涉嫌性騷擾及性侵女軍官未遂，女軍官向陳男求助。陳男致電向女軍官表示，這名艦長已有家庭及小孩，希望女軍官就此作罷並調離現職。

判決表示，陳男還建議女軍官向艦長索償新台幣19萬餘元，供自己辦理未服滿現役退伍的賠償使用，企圖掩蓋艦長的不當侵犯行舉，並積極遊說勸女軍官放棄究責。

海軍艦隊指揮部事發後依陸海空軍懲罰法「怠忽職責」的違失行為為由，將陳男記大過2次處分，人事評審會隨後決議陳男不適服現役退伍，於108年12月16日生效。陳男提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

陳男辯稱，他於事件發生之際，發現一時難以還原真相，為恪遵「維護艦長領導威信」「凝聚單位向心」及「負責心理輔導工作」等工作內容，一方面進行查證，另方面維護女軍官名節名譽，並對單位傷害降到最低，才以此方式處理事件。

台北高等行政法院認為，陳男獲悉違反性別分際的重大安全狀況事件後，並未依軍中法令所定程序，迅速即時向上翔實反映、處理，反而力圖掩飾，積極勸阻被害人不依法定程序申訴，確實有怠忽職責情事無誤，判決駁回陳男之訴。

陳男不服，提起上訴。最高行政法院認為原審判決並無違背法令，陳男上訴不合法，判決駁回。全案確定。（編輯：方沛清）1110930