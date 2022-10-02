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遭逃逸移工撞成重度昏迷 龍井準新娘已清醒積極復健

2022/10/2 19:09
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市龍井區陳姓準新娘在6月2日遭逃逸移工開車撞成重傷昏迷；家屬今天透露，陳女已於8月間清醒，目前積極復健中，連醫師也認為，經如此嚴重車禍還能行走，可說是奇蹟。

警方調查指出，阮姓移工於6月2日傍晚開車搭載5名非法逃逸移工，經過龍井區中華路三段與中山路二段時，闖紅燈撞上騎機車的陳女，由於撞擊力大，陳女傷重送醫，昏迷指數6，而陳女原本訂於6月23日要與男友登記結婚，因為這場車禍而無法如期完婚。

在車禍發生後，警方表示，6名移工隨即棄車各自逃逸，事後6人陸續被警方查獲，指稱事後逃逸是擔心被捕後將被遣送回國，而車主則另有其人。

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重傷昏迷住院的陳女，如今傳出好消息，讓關心此事的社會大眾都感到開心，家屬向媒體證實，陳女於8月間清醒，目前可以在有人協助下緩步行走，同時並積極配合醫護人員的協助使用器材復健。

家屬指出，陳女可以用筷子及湯匙吃東西，但仍有部分記憶想不起來，從傷重昏迷至今約4個月可以行走，連醫師都認為是奇蹟，但未來還有漫長復健期，現行健保只能補助復健6個月，希望政府可以協助。（編輯：陳仁華）1111002

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