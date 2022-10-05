托嬰中心不交監視器畫面遭罰12萬元 抗罰敗訴

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（中央社記者蕭博文台北5日電）台北市一家托嬰中心遭社會局要求提供監視器畫面，卻稱硬碟損壞已丟棄，遭罰12萬元。托嬰中心提起訴訟請求撤銷罰鍰，北院認為托嬰中心故意違規，裁罰無誤，日前判決敗訴。

台北地方法院判決書指出，台北市一家托嬰中心因負責人經營的另家托嬰中心有不當對待兒童情事，去年遭台北市社會局發函要求提供去年10月25日至同年11月25日的監視錄影畫面。

托嬰中心聲稱，去年11月26日晚間進行監視器備份時發現無法播放，緊急通知廠商於翌日檢修，發現硬碟損壞，於更換新硬碟後，將舊硬碟丟置資源回收。

社會局認為，托嬰中心未妥善保存影音資料，逾期未檢附監視錄影畫面，導致社會局無法針對兒童保護案件進行調查，且托嬰中心未能提供將監視器舊硬碟進行修復的積極事證，裁處12萬元罰鍰。

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托嬰中心不服，提起行政訴訟，主張是因為硬碟損毀而無法提供監視器畫面，主觀上沒有任何不配合調查或隱匿事證的故意，請求撤銷罰鍰。

北院認為，托嬰中心去年11月27日請廠商檢修並發現硬碟故障時，明知社會局已發函要求提供監視器畫面，卻恣意將舊硬碟丟棄，導致後續無任何修復可能，造成社會局無從調查托嬰中心對兒童有無不當對待情事，故意違規情節重大，裁罰並無不當，日前判決駁回托嬰中心之訴。可上訴。（編輯：張銘坤）1111005