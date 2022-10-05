北市建設公司老闆遭槍擊 22歲槍手攜槍彈投案

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台北市文山區興隆路二段5日發生槍擊案，擔任建設公司老闆的47歲林姓男子突然遭不明男子持槍射擊大腿，其妻到派出所報案前，22歲邱姓男子已持手槍1把、彈匣1個、子彈5發到派出所投案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月5日

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市文山區興隆路二段今天發生槍擊案，擔任建設公司老闆的47歲林男突然遭不明男子持槍射擊大腿，妻到派出所報案前，22歲邱姓男槍手已攜槍彈投案，警初判疑為土方工程糾紛。

台北市警察局文山第二分局興隆派出所今天下午1時59分許接獲王姓女子報案，稱丈夫47歲林男遭陌生男子槍擊受傷。

警方初步了解，擔任建設公司老闆的47歲林男和妻子案發時在興隆路二段突遭不明男子持槍射擊3槍，其中2槍擊中林男大腿。

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調查發現，警方接獲報案前，有名22歲邱姓男子已持手槍1把、彈匣1個、子彈5發到派出所投案，他辯稱因友人和林男有糾紛幫忙出氣，才於興隆路二段附近持槍攻擊林男。

警方經調閱監視器後比對影像，確認兩者為同一案件當事人，雙方並不認識，已立即成立專案小組並擴大調閱監視器，追查嫌犯開槍動機，初步清查疑似與土方工程糾紛有關，將持續追查槍枝來源及有無共犯。（編輯：李亨山）1111005