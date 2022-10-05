兒遭同事持刀劃頸身亡 父抱遺照赴警局盼查真相

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宜蘭縣胡姓男子日前在宿舍與同事林男發生口角，遭林男持刀傷及頸部，不治身亡。胡男家屬5日號召多名親友前往警局，胡父（前）雖行動不便坐在輪椅上，仍抱著兒子遺照到場，向警方提出質疑，盼能查明事件真相。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月5日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭縣胡姓男子在宿舍與同事林姓男子口角，進而發生肢體衝突，林男酒後持刀劃中胡男頸部，胡男送醫不治，胡父今天抱著兒子遺照與20多名親友到警局提出質疑，盼檢警查明真相。

20歲胡男9月30日晚間11時許與38歲林男及一名同事在宜蘭縣三星鄉宿舍疑似談到工作問題時，胡男與林男發生口角，進而爆發肢體衝突，此時林男已酒過三巡，一氣之下回到廚房持水果刀，涉揮刀傷及胡男脖子，胡男經送醫急救後仍回天乏術。

宜蘭縣政府警察局三星分局獲報到場時，犯嫌林男仍待在現場，立即上前逮捕帶回警局，警詢後依殺人罪送辦，林男遭法院裁定收押。

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死者家屬今天上午號召20多名親友前往三星警分局，胡父雖行動不便坐在輪椅上，仍抱著兒子遺照到現場。家屬質疑，為何死者的手機會在當天參與聚會的另一名同事手中，另懷疑涉案水果刀已遭人清洗。

三星警分局指出，有關死者家屬上午前往警局瞭解相關案情，並提出建議供警方進一步釐清，警方均已依程序調查，也呼籲民眾聚會應和平、理性，勿因口角而因小失大，一時氣憤造成憾事。（編輯：戴光育）1111005