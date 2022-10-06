花蓮秀林鄉1村長涉現金賄選 3嫌遭羈押禁見

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮秀林鄉王姓村長參選人涉嫌現金賄選，檢警連2天搜索偵辦，查扣現金新台幣38萬餘元，通知34名相關涉案人到案，訊後將王姓參選人、陳姓及游姓樁腳依違反選罷法向法院聲押獲准。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官黃蘭雅指揮新城警分局、移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊、憲兵指揮部花蓮憲兵隊，偵辦花蓮秀林鄉某王姓村長參選人現金買票案。

花蓮地檢署指出，經檢警多日蒐證，4日上午持搜索票至秀林鄉王姓村長參選人住處等14處進行搜索，通知21人到案說明，昨天擴大追查，通知13名選民到案詢問。

檢方調查，王姓村長參選人涉嫌於登記參選後，透過多名樁腳以每票現金2000元賄選，相關涉案人34名被通知到案說明，同時查扣現金及自動繳回不法所得共38萬1000元。

花蓮地檢署指出，案經檢察官訊問後，認為王姓村長參選人、陳姓及游姓樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：黃世雅）1111006