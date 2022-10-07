新北托育員涉悶死女嬰 家長質疑社會局未全盤調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北7日電）新北市某托嬰中心托育員今年4月涉悶死女嬰，邱姓家長今天說，她的女兒並非個案，應全面調查，並質疑調閱監視器遭新北市府社會局刁難；社會局表示，是依監視器管理辦法辦理。

新北市議員參選人石一佑今天陪同邱姓家長召開記者會，石一佑說，邱姓家長今年3月送9個月大的女嬰到板橋區某連鎖私人托嬰中心照顧，4月12日卻接到電話指孩子沒有呼吸；邱姓家長趕到亞東醫院時，醫生卻說孩子太小了，繼續急救怕壓斷孩子肋骨，家長只好忍痛放棄急救。

石一佑表示，4月22日檢察官相驗解剖，驗屍報告8月才出爐，死因竟是「棉被覆蓋換氣不良」。

邱姓家長說，胡姓托育員以盤腿方式壓制、悶睡她女兒長達15分鐘以上，女兒當時感冒還沒好，腳費力撐地也無法掙脫；後來其他孩子午睡後都起床、在旁邊玩耍，只剩她女兒躺在地上，胡姓托育員竟以腳踢起她女兒趴著的墊子，腳還踩在孩子身上。

邱姓家長說，事發後她想調閱監視器了解案件全貌，卻遭新北市府社會局刁難，去看了3次，每次都要簽設有保密條款的切結書，且規定不能翻拍，甚至其他孩子家長也想查看，被以「監視器畫面在司法機關那邊」為由阻擋，讓她質疑為什麼不給其他家長確認。

邱姓家長說，這間托嬰中心內另有3、4位孩子都被不當虐待照顧，社會局卻將此事當作個案在處理，沒詳加調查，事件發生後她發了4、5封陳情信函給社會局和市長，直到6月與7月才召開2次家屬說明會，但都沒通知其他家長到場。

另外，葉姓家長說，托嬰中心第一時間未告知事件發生，是聽其他家長說才知道這件事，後續轉介小孩到其他園所也是自己處理。她希望新北市府社會局能召開正式家長說明會，讓其他家長能通盤了解事件始末。

邱姓家長表示，根據社會局提供過往稽查時間，有6次稽查日期不同、但時間點都一樣，不免讓人懷疑園方是否都知道社會局何時要稽查，而沒稽查的時間都散漫應付。

邱姓家長已依故意殺人罪提告，全案由檢方偵查中，她並提出7點訴求，包括托育員資格考照原CPR受訓由每2年8小時改為每半年8小時；應告知其他家長事發經過，且家長有權向社會局調閱監視器錄影畫面；應確實備份證據，並安排其他家長轉托；社會局應成立專案小組窗口調查；師生比需調降為1比4；兒少權法相關要點必須得再修法；午休納入重點稽查時段。

新北市府社會局表示，事發第一時間就去稽查，並發現4月12日及13日都有師生比不符情形；當時已就照顧不當部分，對這間托育中心與胡姓托育人員開罰最高新台幣24萬元罰鍰，這間托育中心6月30日已自行歇業。

對於家長指控稽查日期不同，但時間點都一樣，社會局表示，稽查托嬰中心時，會同時抽查不同班級中30日內不同時段監視器畫面，以了解現場照顧情形。

社會局說，未接獲其他家長反映這間托嬰中心有不當照顧情形，如果其他家長有疑慮，等司法機關發回監視器畫面後，就會通知家長看監視器。另外，事發當天托嬰中心負責人就告知所有家長事件經過。

對於家長質疑為何看監視器要簽保密協定，新北市府社會局說，是依監視器管理辦法規定辦理。（編輯：方沛清）1111007