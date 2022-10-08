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善用科技執法精進交通安全 減少事故傷亡見成效

2022/10/8 17:54
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（中央社記者劉建邦台北8日電）警政署今天表示，為有效減少交通事故，應加強改善相關裝備設施並善用科技執法，規劃增設緩撞車等專案，與去年同期比較，交通事故減少189件及傷亡減少74人，效果已顯現。

警政署發布新聞資料指出，行政院長蘇貞昌在1月院會曾指示，為能有效減少交通事故，應加強改善相關裝備設施及教育訓練，並善用科技執法，政府會全力支援因應所需，規劃恢復區間測速、建置交通科技執法設備及增設緩撞車專案，藉由精進交通安全，守護國人及執勤員警生命安全。

警政署表示，近年因國道員警執勤曾發生多起交通傷亡事故，規劃國道警局增設租用3輛緩撞車，原本有9輛，更協助新北市等7個地方警察局租用緩撞車15輛，10月起將有27輛緩撞車陸續投入勤務，協勤範圍從國道至快速公路，讓員警到場處理交通事故，可保障、守護交通事故當事人生命安全。

警政署指出，建置交通科技執法設備部分，由交通部道安會補助14處、地方政府自籌經費63處、行政院補助188處，共265處，其中188處建置經費，由行政院專案核定新台幣5億7500萬餘元，將在9月底建置完成，其餘由各地方政府規劃執法宣導期程後再啟用。

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警政署表示，至於規劃恢復區間測試部分，將全程督考管制全國45處區間測速設備的標準檢驗及資安檢測，且執法設備標準化已全數恢復，與去年同期比較，交通事故減少189件及傷亡減少74人，有效達到防制事故效果。

警政署指出，交通作為不斷進化，是為確保行車安全、減少交通事故、降低民眾與員警傷亡事故及增加無形執勤警力，最重要是要守護全民交通安全，保障執勤員警生命安全，呼籲民眾配合，培養用路守法習慣，創造安心及安全交通環境。（編輯：李亨山）1111008

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