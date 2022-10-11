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高雄女涉弒父狡辯忘記經過 雄檢起訴建請重判

2022/10/11 13:57
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄吳姓女子今年疑因口角糾紛，涉在家中殺害99歲老父，雄檢以她狡辯不記得經過卸責，毫無悔意，且不顧父親反抗執意殺人，偵結後依殺害直系尊親屬等罪起訴，並建請法官從重量刑。

吳女偵查時辯稱不記得案情經過，只記得案發當天中午輕生時，父親在睡覺等，但高雄地檢署檢察官依據相關證物、證詞不採信其說詞，檢方審酌她不念親情，不顧父親反抗，執意持刀殺害至親，可認定其殺意堅決；且吳女犯後仍以都不記得案情等語辯解卸責，難認有何悔意，據此依殺害直系尊親屬等罪起訴，並建請高雄地院從重量刑。

雄檢起訴指出，與老父同住在高雄市新興區一處民宅的63歲吳女，今年6月10日下午4時許涉嫌在2樓房間內持料理刀砍殺父親後輕生，送醫無生命危險，但警消到場時吳父已因刀傷失血過多不治，全案由高雄市警察局新興分局移送雄檢偵辦。

附近里長當時受訪指出，吳父原育有2男2女，其中1名兒子幾年前心肌梗塞過世，另名兒子近年遇車禍，無法自理、現住在安養中心，小女兒遠嫁屏東，涉弒父的大女兒身心狀況不穩定，與父親2人靠補助勉強度日。

里長說，老翁以高齡99歲來說身體還算健朗，平常喜歡到家裡樓下附近散步，偶有夜晚迷路情況，但不常發生，與大女兒間偶有口角。

據了解，這對父女3年前也曾因互相毆打等家暴情況，由社會局介入追蹤，但當時接受關懷輔導後家人關係逐漸恢復平緩。（編輯：陳仁華）1111011

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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