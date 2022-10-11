偷拔機車電線再假意維修 男15分鐘犯2案只起訴1件

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（中央社記者高華謙新北11日電）王姓男子於109年遭2位車主指控偷拔機車電線，再上前聲稱自己是機車行老闆可幫忙，進而詐取「維修費」，其中1人遭騙新台幣1100元，且2案僅間隔15分鐘，但檢方只起訴1件。

檢警調查，王男涉嫌於民國109年7月19日下午在新北市鶯歌區建國路停車場徒手拔掉涂姓車主機車下方的電容放電式電線，等涂姓車主要騎車時發現無法發動，王男再上前聲稱自己是機車行老闆，可以幫忙維修。

王男稱機車變電器和電磁壞掉，必須花900元更換，這讓才剛換電池的涂姓車主聽完就牽車走掉，王男未得逞，涉詐欺未遂。

王男對此矢口否認，並供稱沒有到鶯歌；不過檢方調閱停車場監視器發現，王男確實有靠近涂姓車主的機車，並拔掉下方電線，新北地方檢察署偵查終結後依詐欺取財未遂罪嫌起訴。

此外，王男同日15分鐘後又涉嫌在鶯歌區建國路市場前以同樣手法犯案，彭姓被害者指控遭詐騙1100元「維修費」；王男同樣供稱沒到過鶯歌。

但因監視器僅拍到王男尾隨彭姓車主牽車，沒拍到王男破壞機車畫面，新北地檢署依犯罪嫌疑不足，不起訴處分。（編輯：陳仁華）1111011