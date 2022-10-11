中市瑪莎拉蒂撞大貨車 駕駛肇事逃逸被送裁處

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市西屯區今天清晨4時多發生瑪莎拉蒂轎車追撞大貨車事故，轎車駕駛肇事後逃逸，邱姓男子後來雖出面進行酒測，為釐清是否為冒名頂替，晚上經由大貨車司機指證無誤，並依道路交通管理處罰條例移請裁處。

台中市警察局第六分局表示，上午4時34分於西屯區環中路一段台中市果菜市場前，1輛瑪莎拉蒂轎車從後碰撞劉男（36歲）駕駛的大貨車，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，而大貨車後車尾受損。

警方表示，初判肇事原因為瑪莎拉蒂駕駛未注意車前狀況，但瑪莎拉蒂駕駛在車禍發生後逕自離開現場，警方循線追查到瑪莎拉蒂張姓車主（39歲），張姓車主指稱車子借給邱姓友人，於是聯繫邱男出面說明及進行酒測。

邱姓男子原本通知警方上午11時要到分局，卻直到下午1時才現身，邱男一身名牌服飾、名錶，表明自己是肇事者，經酒測無酒精反應，警方表示，邱男一開始說自己是85年次，結果清查年籍發現是93年次。

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對於肇事後逕自離開現場，警方指出，邱男說明因為發生車禍太緊張而跑去朋友家，但警方對邱男的說法抱持存疑，雖然只是單純財損車禍，不過，若有冒名頂替行為，仍要依刑法規定究辦。

由於邱男對相關情節無法清楚說明，為釐清其中是否有冒名頂替情事，警方請大貨車司機晚上出面指證，經前往太平區瑪莎拉蒂張姓車主住處後，大貨車司機確證車主不是肇事者，認為邱男才是肇事者，警方表示，相關理賠由雙方自行協調，而邱男涉及肇事逃逸，將依道路交通管理處罰條例移請裁處。（編輯：林治平）1111011