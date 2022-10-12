又發生法官未審卻判決 台中地院：書記官打錯名字

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中地院日前才發生1件法官未參與審理卻參與審判情形，遭最高法院撤銷判決，上週再被撤銷1件類似案件。台中地院今天表示，全案因書記官打錯名字、判決無疏失，將上訴。

台中地方地院民國109年審理江姓男子涉妨害性自主罪案件，經上訴二審再由最高法院審理時，最高法院查出台中地院當時審理時，法官陳航代未參與審理卻登載在判決書，因此判決撤銷，發回台中高分院更審。

台中高分院更一審審理後，發回台中地院重審，全案曝光後，台中地院成立自律委員會調查，並加強檢討作業流程。

不料台中高分院上週又撤銷1件類似案件，全案因王男涉及公共危險案件，台中地院一審判6年徒刑，經上訴台中高分院審理時，合議庭查出，依審判筆錄記載，由審判長法官黃司熒、法官許慧珍及法官江健鋒參與審理，但判決書所列則為審判長法官黃司熒、法官田雅心及法官江健鋒。

合議庭認為，台中地院並無更正審判筆錄，亦查無判決書誤載更正裁定，可認定田雅心未參與審理，卻參與判決，因此原判決撤銷，發回台中地院重審。

台中地院今天告訴中央社記者，經調查全案法官都是田雅心，因書記官忙中有錯，誤將法官名字打成許慧珍，發現錯誤後已請書記官更正並做妥適處分。

台中地院指出，本件法官審理及判決上並無疏失，將彙整相關資料，請台中高分檢檢察官提起上訴。（編輯：郭諭儒）1111012