馬來西亞籍女大生命案 提前至16日解剖釐清死因

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（中央社記者蕭博文台北15日電）士林地檢署偵辦馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，原訂18日進行解剖，但考量家屬已趕抵台灣，基於尊重家屬意願，決定提前至明天進行解剖，以釐清死因。

全案起於，30歲陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，陳男的家屬發現有異報警，警消獲報到場把陳男送醫；陳男在昏迷前提及有一名女子死在台北市大東路附近民宅，新北市警方轉報台北市警方處理。

台北市警察局士林分局接獲通報，派員前往查看，並在位於大東路一處民宅2樓的出租雅房內，發現一名女子躺臥在床上，無呼吸心跳，研判已死亡多時，脖子有明顯勒痕，身體未有其它明顯傷勢。

警方查出，死者為馬來西亞籍的蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒；至於陳姓男子目前無業，獨自在北部生活。2人是在10月初透過社群媒體認識。

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涉案陳姓男子因吞藥被送醫，目前仍未出院；蔡姓女大生的父母、阿姨、弟弟昨天搭機抵台，並赴士林警分局製作被害人警詢筆錄。

士檢檢察官案發當天即赴現場勘驗，經與法務部法醫研究所聯繫後，原本排定18日針對蔡女遺體進行解剖，但考量蔡女的家屬已抵台，經徵詢家屬意見，決定提前至16日於板橋殯儀館解剖，法醫所基於尊重家屬感受，也全力配合。（編輯：戴光育）1111015