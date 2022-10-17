2方人馬台中法院外聚眾鬥毆 警逮9人送辦

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賴姓男子與李姓男子先前曾參加廟會活動發生口角衝突，兩方人馬日前在台中地院外巧遇，雙方一言不合發生鬥毆衝突，警方上前制止逮人送辦。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）賴姓男子與李姓男子先前曾參加廟會活動發生口角衝突，兩方人馬日前在台中地院外巧遇，雙方一言不合發生鬥毆衝突，警方巡邏經過上前制止，並逮捕賴男等9人依法送辦。

台中市警察局第一分局今天告訴中央社記者，警方14日下午2時40分巡邏經過西區台中地方法院前時，發現有多人鬥毆衝突，警方立即上前制止並通報警力到場支援，順利壓制並逮捕涉案9人到案。

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警方查出，26歲賴男與19歲李男日前參加廟會活動，雙方曾發生口角糾紛、心生不滿，14日當天賴男與友人等7人，及李男與友人等2人，兩方人馬在台中地院外巧遇，雙方一言不合發生鬥毆衝突。

雙方聚眾鬥毆時，29歲余姓男子經過還無故遭波及受傷，警方順利將涉案的9人逮捕帶回警局偵辦。全案經警方詢問後，將賴男等9人依聚眾鬥毆、傷害等罪現行犯，移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1111017