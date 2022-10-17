土石流沖入屋內 林右昌慰問受傷婦

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市連續降雨，造成暖暖街281巷土石流沖進3戶住家，市府安排住戶暫住飯店，住戶回想事發當下仍心有餘悸，大石衝破後門隨黃泥灌進屋內，婦人全身沾滿黃泥，膝蓋也因此受傷。

基隆市長林右昌今天在暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同下前往北都飯店，慰問這名受傷婦人及受災戶，婦人感謝市府與里長協助，林右昌除請飯店準備豬腳麵線讓婦人壓驚外，發送慰問金時輕摟著婦人肩膀說「阿嬤無驚，不用擔心，市長在這」，叮嚀婦人多休息，市府會協助處理。

婦人的女兒向中央社記者表示，昨天晚間6時許，警消才剛抵達2分鐘，山壁可能因含水量過高來不及宣洩而大面積崩塌，一顆大石夾帶滾滾黃泥，衝破鎖住的後門灌進屋內，母親當時正在查看雨水流入屋內狀況，瞬間就被土石流沖倒，全身沾滿黃泥，膝蓋也因此受傷。

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林右昌指出，特地前來飯店慰問受災戶，請受災戶不用擔心，市府會把家裡的事處理好，住家後方土石坍塌由廠商處理後，安置戶才能再返回家，市府昨天也預防性撤離暖東里5戶15人安置在北都飯店，等安全無虞後再由公所人員送回家。

林右昌表示，災害防救都有標準作業程序，今早已請國軍派員支援，等雨勢停了就展開災後復原工作，因後方邊坡屬私人財產，後續還要和地主協商處理，颱風雖遠離，但仍有豪大雨發生機率，市府與公所會持續加強警戒，也請市民注意安全。（編輯：方沛清）1111017