雲林檢警調反賄選宣導 杜絕黑金假訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣18日電）雲林縣出現多起九合一選舉疑似賄選案，雲林縣選委會及縣府政風處今天邀集檢警調單位舉辦反賄選記者會，盼建立反賄共識，促進乾淨公正選舉。

雲林縣選舉委員會主委曾元煌、雲林地檢署檢察長張春暉、調查局雲林調查站主任張序立、雲林縣警察局長李謀旺，以及縣府政風處長楊華興，今天出席在縣府大禮堂舉辦的反賄選記者會。

曾元煌致詞表示，今年九合一選舉將於11月26日投開票，為達成清廉選風，避免黑金介入選舉以及假訊息、境外勢力及賭盤影響選舉公正等衝擊，政風處辦理反賄選巡迴專題講座，杜絕買票、賣票歪風，希望民眾勇於檢舉，與政府一起杜絕賄選歪風。

張春暉指出，民眾檢舉賄選全程保密，並由地檢署專人和民眾一對一對話，不用擔心身分曝光。

楊華興表示，政風處將於大埤鄉公所及麥寮鄉公所辦理反賄選專題講座，呼籲選民切勿收賄，以免涉及刑責，也鼓勵民眾勇於檢舉。

記者會並邀請學童表演反賄選相聲，透過寓教於樂方式，表現全民拒絕賄選的決心，建立反賄共識。（編輯：唐聲揚）1111018