巿調處組長涉性騷6女同事 遭記1大過興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北19日電）在某市調處任組長的高姓男子涉對6名女同事有不當肢體碰觸及言語冒犯，遭記1大過懲處，高不服興訟請求撤銷。台北高等行政法院日前認調查局懲處並無違誤，判他敗訴。可上訴。

高男已調離原單位，目前在北部某調查站任調查專員。全案緣於，高男於民國108年至109年期間擔任某市調處組長，經檢舉對6名女同事有不當肢體碰觸及言語冒犯等行為。

調查局調查後，以高男的言行不檢，損害公務人員及機關聲譽而有確實證據，依公務人員考績法施行細則規定，於110年4月26日核定對他記1大過懲處。高男不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷懲處，案件由台北高等行政法院審理。

高男主張，他沒有對6名女同事有涉及性騷擾行為等情形，事實上她們有遲到、翹班、公文延宕、工作不力等惡習，他偶加責備，對方懷恨在心，才不實檢舉而誣陷他。

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調查局則表示，受理檢舉進行調查期間，曾詢問受害女子是否欲提出性騷擾申訴，但她們均明確表示不願意提出申訴，無從啟動相關性騷擾調查機制；不過，依內部行政調查結果，即先將高男調離原職，避免受害人繼續處於敵意性、脅迫性或具冒犯性工作環境，而且有確實證據足以認定高男有言行不檢行為，因此記1大過懲處。

法院調查相關證據後，認定高男確實有對女同事碰觸身體或談論具性意味話題等舉動，且並非偶一為之，就一般社會通念而言，當為可信，調查局記1大過的懲處，認事用法沒有違誤，判高男敗訴，可上訴。（編輯：張銘坤）1111019