基隆七堵東新街路裂地塌 3戶房屋下陷2.5公尺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於基隆市七堵區東新街的北極宮前廣場道路19日裂開下陷，長度達20公尺，一旁住家無法倖免，整個房屋下陷達2.5公尺，幸無人受傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市七堵區東新街143號17日發生土石流，附近的北極宮前廣場道路昨天也出現道路裂開塌陷，長度達20公尺，一旁3戶住家無法倖免，整個房屋下陷達2.5公尺，幸無人受傷。

基隆市議會議長蔡旺璉、市議員楊秀玉等人今天到場勘查，住戶向媒體表示，前幾天雨勢很大「像是用倒的」，一開始發現地面稍微龜裂，且屋內地面不時傳出咯吱聲響，感覺路面就快下陷，他發現不對勁趕緊撤離不敢睡家裡，昨天一早回來查看，發現住家整個陷下去。

蔡旺璉指出，有3戶連接的住家全都下陷，高差約2公尺到2.5公尺，據住戶表示，上午3個小時內還持續下陷約50公分，而一旁的北極宮廣場前方道路也有同樣情形，下陷長度約20公尺，災情嚴重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市議員楊秀玉表示，近幾天受到颱風尼莎環流及東北季風共伴影響，基隆市降下大雨造成七堵區多處坍方，北極宮旁山坡相當嚴重，除呼籲市府未來針對山坡地要更嚴格把關，也請市府盡快協助搶修。

相關單位暫時先以帆布覆蓋下陷路面，防止雨水持續流入地層導致再度下陷，蔡旺璉表示，聯外道路正由國軍持續搶修中，道路雖泥濘，但車輛仍可進出，市長林右昌昨天也到場勘查，指示盡快搶修完成，讓居民恢復正常生活。（編輯：陳仁華）1111019