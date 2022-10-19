日本經濟犯掏空公款落網 雄檢拍賣81件名牌精品

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日本經濟要犯中澤祥基掏空公款潛逃來台，洗錢購入多間房產跟各式精品，落網後法院沒收其犯罪所得，81件名錶、名牌包包等物20日將在高雄地檢署大門口進行拍賣。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月19日

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空上億公款潛逃來台，洗錢後買入多間房產跟精品，他落網後法院沒收犯罪所得。雄檢檢察官明天將親自拍賣各名牌包、名錶等共81件。

高雄地檢署今天指出，明天上午9時30分將在雄檢大門口進行「名牌精品沒收物公開拍賣活動」，並由雄檢檢察官親自擔任拍賣官，預計拍賣包含愛馬仕、香奈兒、LV、BV、GUCCI、Prada、Lowe2等精品，另有勞力士、香奈兒、LV等名錶，種類多樣，共有81件，全為中澤祥基落網後遭查扣資產。

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全案起於日本三協株式會社前總務課長中澤祥基涉掏空公司帳戶內5億4950萬元日圓後（約等於新台幣1億2638萬元）潛逃來台，他先與呂姓台籍妻子假離婚，再共同將贓款購買大量名牌包包、手錶轉售洗錢，部分犯罪所得則以呂女胞妹黃姓女子名義購入多間不動產。

全案經日本警方尋求協緝偵查起訴，高雄高分院依洗錢等罪判中澤祥基、呂女、黃女等3人2年8月至3年8月不等徒刑，並宣告沒收犯罪所得，全案經上訴最高法院遭駁回定讞。其中黃女名下三民區套房遭沒收後，法務部行政執行署高雄分署於6月7日公開拍賣出售。（編輯：卞金峰）1111019