台中滷肉飯攤案5人殺人罪起訴 主嫌在逃通緝

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（中央社記者蘇木春台中20日電）林姓男子等7人今年6月間，前往台中市一處滷肉飯攤用餐，與黃姓男子一方發生口角，林男持刀將黃男刺死後逃逸，林男的同夥游男等5人遭逮今天起訴，在逃的林男與溫男則通緝中。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，林姓男子等7人於6月23日凌晨1時多，先前往台中市南屯區某夜店飲酒作樂，至同日清晨6時21分，再前往台中市中區第二市場內的滷肉飯攤位用餐。

其中林男陣營中的謝男，誤認前往店內用餐的被害人黃男為友人，上前打招呼後雙方略有不快，經同行友人勸和後，雙方紛爭平息，分別入座用餐。

雙方各自入座後，黃男欲找其他朋友用餐而拿起手機撥打，林男見黃男撥打電話，以為對方在召集人馬尋釁，雙方再起爭執，林男等7人往黃男座位附近聚集，開始持塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇等物對黃男及同行友人吳男等人攻擊。

林男再持折疊刀朝黃男身上揮刺，林男與同夥等一行人，見黃男倒臥血泊中，其他同行友人亦無力抵抗，便離開現場並乘車往桃園中壢方向逃逸，黃男因頭部撕裂傷、左胸2處穿刺傷等傷害，送醫後傷重不治。

檢警獲報後展開追查，於案發後先在桃園市中壢區拘提林男的同夥游男到案，接著在今年6月28日，在屏東縣枋寮鄉逮捕疑似欲潛逃出國的謝男等4人，並扣得護照、台胞證及人民幣4萬元等物，游男等5人都被檢方聲押獲准。

檢方於偵查期間，經訊問涉案人、證人等20多名，並進行相驗及比對被告等人供述、現場監視器畫面等資料，逐一釐清案情經過後，認定游男等5人涉殺人、傷害及妨害秩序等罪嫌明確，依法起訴建請法院予以從重量刑，並於今天移審。

另外，在逃的林姓主嫌與溫姓同夥檢方已發布通緝，指揮專案小組持續追緝。（編輯：謝雅竹）1111020