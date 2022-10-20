前基金經理人涉洩投資訊息 檢調搜索約談3人

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（中央社記者蕭博文台北20日電）前元大投信吳姓基金經理人涉洩漏投資訊息給關係戶，遭金管會命令停止執行業務。北檢今天則指揮調查局搜索、約談吳等3人，依證券投資信託及顧問法特別背信罪嫌偵辦。

檢調獲報，吳姓基金經理人任職元大證券投資信託股份有限公司期間，為元大多多證券投資信託基金經理人，涉嫌於民國108年7月至11月間，與關係戶薛丁格的貓網絡有限公司人員討論股票投資。

薛丁格公司曾多次同日與元大多多證券投資信託基金買賣相同股票，吳姓基金經理人坦承曾與薛丁格公司人員討論股票投資而可能提及產業龍頭個股。

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金融監督管理委員會認定吳姓基金經理人洩漏職務上知悉消息，去年初命令吳姓基金經理人停止執行職務一年，元大投信罰鍰新台幣60萬元。

案經調查局台北市調查處追查，發現薛丁格公司因吳姓基金經理人洩漏的投資消息而獲利數十萬元；台北地檢署檢察官今天指揮台北處發動3路搜索，約談吳姓基金經理人、2名薛丁格公司人員到案，釐清是否涉犯證券投資信託及顧問法的特別背信罪嫌。（編輯：方沛清）1111020