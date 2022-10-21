未告林智堅侵害著作權 王鴻薇控竹科管理局涉圖利

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民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議延燒，資策會日前表示將提起訴訟。國民黨文傳會副主委王鴻薇（中）等人認為，同樣情形竹科未提告前新竹市長林智堅侵害著作權，21日到台北地檢署按鈴控告竹科管理局涉圖利林智堅。中央社記者林長順攝 111年10月21日

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（中央社記者林長順台北21日電）高虹安論文爭議延燒，資策會日前表示將提起訴訟。國民黨文傳會副主委王鴻薇等人認為，同樣情形竹科未提告林智堅侵害著作權，今天到台北地檢署控告竹科管理局涉圖利林智堅。

民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議持續延燒，資策會執行長卓政宏19日指出，已於13日發律師函給高虹安，主張資策會研究論文的著作權，不過尚未收到回應說明，若在律師函送達後第7天起仍未說明回覆，最快會在21日提起訴訟。

中國國民黨文化傳播委員會副主任委員、台北市議員王鴻薇、練鴻慶等人上午到台北地檢署，按鈴控告有同樣狀況的新竹科學園區管理局涉及圖利前新竹市長林智堅。

王鴻薇指出，現在證實林智堅的論文抄襲竹科管理局委辦的標案，罪證這麼明確的狀況下，竹科管理局仍然裝睡、裝死，沒有任何動作。

王鴻薇表示，反觀資策會針對高虹安卻用追殺的態度，要控告高虹安違反著作權法，如果政府要捍衛智慧財產權，她質疑為何對不同的人會有雙重標準，社會大眾可以接受嗎。（編輯：李錫璋）1111021