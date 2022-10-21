苗檢查賄一日2案 市代、里長參選人涉現金買票

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗地檢署一天執行2起賄選案查緝工作，查獲苗栗市黃姓市民代表參選人、林姓里長參選人涉嫌現金賄選，除查扣賄賂款項，檢察官訊問後分別諭知限制住居及向法院聲請羈押。

苗栗地檢署今天發布新聞稿表示，根據情資掌握苗栗市第4選區黃姓市民代表參選人涉嫌以現金賄選，旋即指派檢察官蔡明峰指揮苗栗縣警察局刑警大隊、苗栗分局、法務部調查局苗栗縣調查站及內政部移民署苗栗縣專勤隊共同偵辦。

專案小組昨天展開行動，傳喚黃姓參選人及其堂兄2人、涉嫌收受賄賂選民9人到案說明，並查扣新台幣6000元賄款，經檢察官訊問釐清案情，認定參選人之黃姓堂兄涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有與共犯、證人勾串之虞，當庭逮捕，並向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准；檢察官另外諭知黃姓參選人限制住居，其餘涉案選民均請回。

另外，苗栗市里長選舉也傳出林姓里長參選人涉嫌以每票1000元代價行賄選民，苗栗地檢署指派檢察官張亞筑指揮偵辦，昨天傳喚林姓參選人、選民2人到案說明，扣得疑似賄賂款項6000元。

檢方訊問後，認林姓參選人涉犯選罷免法投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見，其餘涉案人請回。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，苗栗地院今天開庭後，裁定林姓里長參選人請回。

苗栗地檢署一天執行2起賄選犯罪查緝工作，展現積極查賄的鐵腕與決心，檢方指出，查賄團隊將持續透過團隊合作，積極查緝、防堵賄選犯行。（編輯：李錫璋）1111021