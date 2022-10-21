南庄國有林貴重木再遭盜伐 2染毒山老鼠被法辦

警政署保七總隊第五大隊21日指出，根據掌握情資，19日會同警方及林務局人員，在苗栗南庄風美溪國有林班地查獲廖姓嫌犯等2人盜伐，現場除查扣4塊牛樟木及伐木鏈鋸機等犯案工具，並起獲安非他命、毒品吸食器等證物。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月21日