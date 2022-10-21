南庄國有林貴重木再遭盜伐 2染毒山老鼠被法辦
2022/10/21 17:14（10/21 17:16 更新）
警政署保七總隊第五大隊21日指出，根據掌握情資，19日會同警方及林務局人員，在苗栗南庄風美溪國有林班地查獲廖姓嫌犯等2人盜伐，現場除查扣4塊牛樟木及伐木鏈鋸機等犯案工具，並起獲安非他命、毒品吸食器等證物。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月21日
（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣南庄風美溪國有林班地近期有可疑車輛出沒，保七總隊第五大隊會同林務局新竹林區管理處等聯合查緝，當場查獲廖姓男子等2人涉再次盜伐貴重木，並持有毒品，依法送辦。
警政署保七總隊第五大隊今天透過新聞稿指出，根據情資，19日會同苗栗縣警察局頭份分局及林務局新竹林區管理處在南庄鄉風美溪國有林班地查獲廖嫌等2人在林班地內盜伐，現場除查扣4塊牛樟木、共重69公斤以及伐木鏈鋸機等犯案工具，並起獲安非他命、毒品吸食器等證物。
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警方表示，經查廖嫌等2人在今年8月也曾在風美溪山區利用索道盜伐貴重林木遭查獲，因有施用毒品惡習，缺錢時又故技重施，伺機進入國有林班地盜伐牛樟木，形同將國有林木視為提款機，獲取不法利益。全案依涉嫌違反森林法、毒品危害防制條例、刑法竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。
保七總隊第五大隊指出，針對破壞山林者，依據森林法第52條規定可處1年至7年有期徒刑，併科新台幣100萬元以上2000萬元以下罰金，若為盜伐貴重木者，加重刑期1/2，將持續與各警察機關及林管處加強查緝山林盜伐情事。（編輯：戴光育）1111021
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