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不滿民調落後 謝國樑提告敗訴

2022/10/21 21:10
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（中央社記者林長順台北21日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑不滿精確市場研究公司有關民進黨基隆市長參選人蔡適應領先他的民調結果，提起民事訴訟，要求回復名譽。台北地方法院今天判決謝國樑敗訴，可上訴。

謝國樑指控，精確市場研究公司今年2月間對2家網路媒體公布基隆市長選舉民調，「蔡適應支持率42.2%」領先「謝國樑34.4%」，導致民眾誤解他的支持率，侵害他的名譽權。

謝國樑向台北地方法院提起「回復名譽」的民事訴訟，要求精確市場研究公司應將判決書當事人、主文、案由、事實及理由刊登在3家報社及2家網路媒體網站。

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台北地方法院審理後指出，民調支持度代表選民的投票意向與偏好，無關社會評價，支持度會隨調查時間、族群、年齡、居住區域等因素而變動，民調落後並不會貶損社會評價，不致損害其名譽權。

台北地方法院認為，根據其它媒體民調結果，謝國樑與蔡適應支持率互有勝負，可見民調支持度會因調查時間、採樣對象及數量而有不同，無法任意選擇其中一家的民調結果為「真實」，謝男無法證明精確市場研究 公司民調不實，判決駁回。全案可上訴。（編輯：戴光育）1111021

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