石碇小霸尖山23人迷路 消防員冒雨助引導下山

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23人22日前往新北石碇區小霸尖山爬山，下山時迷路，由於山區雨勢大，消防局獲報出動救援，也順利發現這一行人，在雨中協助引導眾人下山。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月22日

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（中央社記者高華謙新北22日電）有23人今天到新北石碇區小霸尖山爬山，下山時迷路，由於山區雨勢大，消防局出動16人前往救援，並在晚間6時許找到這一行人，皆無外傷且意識清醒，預計近9時可抵登山口。

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新北市政府消防局下午4時許獲報，有23人到石碇區小霸尖山爬山，下山時因天色暗且不熟路況而迷路，消防局立刻派員前往救援。

由於山區雨勢大，消防人員不敢大意，掌握他們的位置後就全力挺進找人，並在晚間6時50分尋獲這一行人，其中為4名男性與19名女性，年齡介於20多歲60到多歲，皆無外傷且意識清醒，目前正由消防人員引導下山，預計晚間近9時可抵達登山口。（編輯：方沛清）1111022