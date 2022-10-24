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何韻詩被潑漆案 台北地院判主嫌賠償40萬元

2022/10/24 18:37
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（中央社記者林長順台北24日電）香港歌手何韻詩108年在台北參與遊行時遭潑漆，被告胡志偉被依毀損罪判刑3月確定。何韻詩另提起損害賠償訴訟，台北地方法院今天判決胡男應賠償何韻詩40萬元，可上訴。

台灣多個公民團體民國108年9月29日下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕現行犯胡志偉等人，帶回偵訊。

檢警查出，涉案11人多為大陳島鄉情文化促進會成員，或中華統一促進黨黨員，或胡志偉公司員工。他們因不滿當時「反送中運動」的理念及訴求，且得知何韻詩及香港眾志秘書長黃之鋒等人可能受邀來台，決定策劃犯案。

台北地檢署依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪嫌起訴胡志偉等11人。台北地方法院依毀損罪判胡志偉有期徒刑3月，得易科罰金，其他10人無罪。台灣高等法院駁回上訴確定。

民事部分，何韻詩向胡志偉等人提出損害賠償訴訟。台北地方法院今天判決胡志偉應賠償何韻詩新台幣49萬元。全案可上訴。（編輯：李亨山）1111024

何韻詩
對何韻詩潑漆主嫌 判毀損罪3月徒刑確定
黃之鋒
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