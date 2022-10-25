屏東佳冬鄉命案 鄰居口角持刀揮砍釀1死3傷

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（中央社屏東縣25日電）屏東佳冬鄉驚傳凶殺案。吳姓男子與鄰居鍾姓男子疑相處不睦，昨晚持刀前往鍾家揮砍，造成鍾男夫妻與兒子受傷，鍾男最後重傷不治，吳男自己也受傷，犯案動機由警方釐清中。

警方調查，50歲的吳姓嫌犯與62歲的鍾姓男子為鄰居關係，吳嫌昨晚間8時許，持刀前往鍾男住處理論，雙方一言不合，吳嫌持刀砍殺鍾男，鍾男的妻子（53歲）及兒子（34歲）見狀上前攔阻，卻雙雙受傷，吳嫌犯案後逃離現場。

屏東縣政府警察局枋寮分局副分局長吳怡賢接受媒體訪問指出，獲報後立即趕往現場，發現鍾男夫妻及兒子等3名傷者，緊急送醫救治，但鍾男最終宣告不治。

警方立即成立專案小組追查，發現是鄰居吳男所為，前往吳嫌家中逮捕，發現吳嫌也受傷倒臥住處門口，立即通知救護車將他送醫救治並由員警戒護中。

吳怡賢表示，全案報請台灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，有關行兇動機及案發原因仍待偵訊犯嫌並蒐集相關犯案事證深入追查後加以釐清。（編輯：謝雅竹）1111025