南科員工疑感情糾紛刺殺焚燒同事 被判無期徒刑

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（中央社記者張榮祥台南25日電）南科洪姓男員工懷疑同事葉姓男子與前女友相戀，去年12月清晨堵人刺殺葉男後點火焚燒死亡。台南地院難認洪男是情節最重大之罪，尚非無可教化，今天判處無期徒刑。全案可上訴。

案發時30歲洪男、37歲葉男都在南科同一家公司上班，洪男疑不滿前胡姓女友與葉男交往，去年12月29日得知葉男加班到清晨4時許，洪男騎機車前往堵人談判，洪男、葉男一言不合起口角，洪男涉嫌持刀刺殺葉男後點火焚燒，葉男死亡。

台南地方法院今天指出，洪男基於殺人犯意，民國110年12月29日凌晨4時44分預藏1把兇刀在外套口袋，騎乘普通重型機車前往台南市新市區等候，待葉男下班騎車時尾隨，在新市區環東路1段與環西路1段路口堵人。

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談判時，洪男與葉男起口角扭打，葉男企圖奪刀，但背部遭刺6刀而倒臥；洪男使用葉男的機車將葉男載到迎曦湖畔停車場時，擦撞路中號誌燈桿，造成機車及葉男倒地，機車漏油，當時葉男可能還未死亡，洪男卻點火焚燒葉男，佯作車禍事故後逃逸。

台南地院合議庭認定洪男談判時失控，萌生殺人犯意，且點火焚燒葉男，但洪男不是「無差別殺人」，行為手段客觀上難以引起他人仿效，難認所為是情節最重大之罪，且精神狀態及認知功能無異常，尚非無可教化，仍有再社會化可能，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：戴光育）1111025