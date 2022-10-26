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7旬嬤8萬美元保險金疑遭詐 台中警受理報案

2022/10/26 15:34（10/26 16:31 更新）
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70歲張吳阿嬤（右）日前發現保單帳戶金額突歸零，26日在民進黨台中市議員謝志忠（中）陪同下召開記者會，質疑保險業務員夫妻有詐欺嫌疑，保險公司也有監管疏失的職責，要求返還血汗錢。（謝志忠提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月26日
70歲張吳阿嬤（右）日前發現保單帳戶金額突歸零，26日在民進黨台中市議員謝志忠（中）陪同下召開記者會，質疑保險業務員夫妻有詐欺嫌疑，保險公司也有監管疏失的職責，要求返還血汗錢。（謝志忠提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）70歲張吳阿嬤2017年向蔡姓保險業務員購買外幣壽險，日前卻發現保單帳戶金額已歸零，金錢遭提領轉入業務員先生帳戶，張吳阿嬤今天前往派出所報案提告，警方積極調查。

張吳阿嬤從事看護工作存下新台幣200多萬元，2017年，她向蔡姓保險業務員購買外幣壽險，一次躉繳8萬美元，每年可領回約3000美元利息，近2年她未領到利息，聯繫保險業務員夫妻，2人卻不避見面。

民進黨台中市議員謝志忠今天陪同張吳阿嬤召開記者會，質疑業務員夫妻見阿嬤年邁可欺，有詐欺嫌疑，而保險公司也有監管疏失的職責。

但保險公司表示，這是業務員個人行為，強調「作業並無違誤」，若保戶對處理有疑義，可依金融消費者保護法向金融消費評議中心申請評議。

張吳阿嬤因書念得不多，基於信任保險業務員夫妻，每當他們拿契約書要簽名，要修改地址或是到銀行匯款，阿嬤都不曾懷疑，直到今年9月，阿嬤沒有領到利息，致電保險業務員卻避不見面。

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謝志忠調查，保險公司回覆，阿嬤躉繳的8萬美元，自2018年起，辦理5次保單價值減少，匯款到阿嬤的外幣帳戶，其中有2筆金額卻是匯入保險員帳戶內，原來阿嬤領的利息是本金，其他的都轉入業務員帳戶，保單帳戶金額已歸零。

謝志忠隨後陪同張吳阿嬤來到豐原派出所報案，控告蔡姓保險業務員夫妻涉及詐欺、偽造文書、背信等；豐原警分局表示，依規定由轄區派出所受理，全案依照程序積極調查原委，毋枉毋縱。（編輯：陳仁華）1111026

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