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高雄大林煉油廠深夜火警 陳其邁：持續監測救災

2022/10/28 00:04（10/28 00:36 更新）
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中油高雄大林煉油廠今天晚間發生火警，高雄市長陳其邁（前中）深夜趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月27日
中油高雄大林煉油廠今天晚間發生火警，高雄市長陳其邁（前中）深夜趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月27日
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）中油高雄大林煉油廠今天晚間發生火警，大量濃煙直竄天際。高雄市長陳其邁深夜趕抵現場，並表示初步了解無人員受傷受困、不影響地下工業管線，市府持續監測、救災中。

高雄市政府消防局晚間發布訊息指出，10時35分獲報小港區中林路中油大林煉油廠發生火警，濃濃黑煙跟橘紅火光照亮夜空，就連遠處民宅都能清晰看見。消防局出動小港、鳳祥、大林等分隊前往搶救，初步了解無人受困，詳細起火點跟原因仍待查。

高雄市長陳其邁晚間11時35分趕到現場，並透過臉書表示，高雄市副市長林欽榮及消防局、環保局、勞工局、警察局等相關局處首長在第一時間已趕赴現場指揮救災，並已通報台電公司、自來水公司等單位。

陳其邁指出，初步清查無人員受傷受困，且初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室會持續追蹤狀況，市府正持續監測、救災，且火勢已在深夜11時44分獲得控制。

中油以訊息回應媒體詢問表示，台灣中油大林煉油廠第三重油脫硫工場高溫區發生起火，目前得知人員皆平安，起火原因尚在調查中。（編輯：陳彥鈞）1111028

中油高雄大林煉油廠27日晚間10時35分左右發生火警，大量濃煙直竄天際。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月27日
中油高雄大林煉油廠27日晚間10時35分左右發生火警，大量濃煙直竄天際。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月27日
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