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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

台南防風林男屍案3嫌到案 1聲押1交保

2022/11/1 19:57
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（中央社記者張榮祥台南1日電）高雄吳姓男子昨天被發現陳屍在台南市安南區防風林中，遺體疑遭野狗啃食，附近也發現丟棄改造槍彈，涉案的台南林姓男子、謝姓男子到案後移送，南檢今晚聲押林男，謝男交保。

41歲吳男昨天被發現陳屍在台南市安南區防風林中，遺體疑遭野狗啃食，附近也發現丟棄改造槍彈，台南56歲林姓男子、49歲謝姓男子陸續投案，另名共犯56歲杜姓男子，今天下午遭拘提到案。

警方初步調查，林男是毒販，吳男是藥腳，吳男2年前在台南被逮後，向警方供出林男，造成林男遭判刑16年，令林男相當不滿。

林男夥同謝男和杜男29日下午相約吳男在林男汽車上談判，卻一言不合起口角，林男向吳男開槍致死後棄屍，且將2把改造手槍及40發子彈裝在黑色手提包中，丟置於距離死者遺體100公尺處的廢棄蚵殼堆中。

台南地檢署相驗，從外觀上來看，吳男左腳、右手及左手前半段僅剩骨頭，複驗後發現右胸有一處穿刺傷。

警方訊後，今天下午先將林男、謝男依殺人、槍砲等罪嫌移送台南地檢署，南檢晚間聲押林男，謝男以新台幣3萬元交保。（編輯：黃世雅）1111101

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